Allarme carceri | a Benevento detenuto incendia una cella | 18enne salvato a Poggioreale

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’abbiamo fermato giusto in tempo, nel momento in cui si stava lanciando l’abbiamo bloccato ela vita. E’ una gioia grande averela vita di un ragazzo di 18 anni, siamo felicissimi, è la nostra più grande soddisfazione”. Così uno degli agenti della Penitenziaria che la scorsa notte a Napoli hanno preso, praticamente al volo, un rifugiatodel Pakistan che stava per lanciarsi nel vuoto dal sovrapassaggio che si trova di fronte all’aula bunker del carcere di, a Napoli. Per Luigi Castaldo, segretario regionale dell’Asppe Campania, organizzazione confederata Consipe, “una volta la Polizia Penitenziaria mette in salvo una vita umana con sprezzo del pericolo, come avvenuto anche nella giornata dell’altro ieri, al carcere didove un ...