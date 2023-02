Al mattino presto scocca l’ora dell’egoismo | mi concedo uno spazio sacro per la lettura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Succede quando leggi grandi autori. Che ti fermi per un momento che non è mai un attimo perché un attimo lo quantifichi: un battito di ciglia, l’unione di due mani in un applauso, il dito che riposiziona sul naso gli occhiali scivolati giù. Il grande autore ti blocca per un tempo indefinito, ma sufficiente a farti riavvolgere il nastro e dire: questa verità ce l’avevo e non lo sapevo, tu me l’hai tirata fuori. L’hai detta a voce alta come io non avrei saputo dirla. Sto leggendo Michael Chabon, un titolo che mi ha attratto per mille motivi: Imprevedibili sprazzi di paternità. E’ un periodo di rallentamento, in cui mi sono imposta il freno a mano e quindi tutto deve essere tirato, anche la. Non voglio fagocitare e ingurgitare pagine su pagine, mi sono imposta un ritmo da tempi meridiani tanto raccontati da Cassano. Piuttosto, due racconti al giorno, non di più, ...