(Di sabato 4 febbraio 2023) Il Wydad sembrava avere la vittoria in tasca. L'Alsi è salvato in extremis, prolungando fino ai supplementari e poi aiuna gara ricca di emozioni. Tra cartellini rossi edel ...

Il Wydad sembrava avere la vittoria in tasca. L'Alsi è salvato in extremis, prolungando fino ai supplementari e poi aiuna gara ricca di emozioni. Tra cartellini rossi e decisioni del Var spiegate in diretta tv, la squadra allenata dall'...I sauditi dell'Al -proseguono nella loro avventura al Mondiale per Club 2023. Nel primo dei due playoff per ... e si va ai supplementari, quindi la crudele lotteria dei

Al Hilal ok ai rigori, sfiderà il Flamengo. Storico: l'arbitro spiega le decisioni Var in diretta tv La Gazzetta dello Sport

Mondiale per club, l'Al-Hilal passa al secondo turno Sportitalia

Primo goal di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr: rigore al 93' per il 2 ... Goal Italia

Psg-All Stars Al-Hilal/Al-Nassr 5-4: pioggia di goal, doppietta di ... Goal.com

Navas prende a pugni Ronaldo: sangue in campo e rigore, alla fine esulta così Corriere dello Sport

Wydad Casablanca - Al Hilal 5-6 d.c.r. highlights e gol: le azioni principali del secondo turno del FIFA Mondiale per Club 2022.L’arbitro indica il dischetto e i marocchini protestano, capitan Jabrane si fa espellere mentre Kanno trasforma il rigore: rincorsa, saltello e portiere spiazzato. L’Al Hilal raggiunge i supplementari ...