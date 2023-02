Air | il film su Nike e Michael Jordan | è in arrivo al cinema e su Amazon Prime

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una storia di questo calibro meritava di essere raccontata sul grande schermo e così è stato. Air, ilsull'accordoe le origini della linea di sneakers di maggior successo nella storia della moda, è diventata una realtà. Non solo è già stato girato, ma esiste anche una data ufficiale di uscita neie il programma di caricarlo in streaming suVideo. Il progetto, diretto e interpretato da Ben Affleck, è stato realizzato grazie a una partnership traStudios, Mandalay Pictures, Skydance Sports e Artists Equity, quest'ultima fondata da Matt Damon che si è ritagliato anche un ruolo da protagonista nel. Si è parlato molto di questa produzione, ma finalmente disponiamo di informazioni ...

... quella di restare e combattere proprio come chi protesta nelle piazze di Teheran e fa lui nel:... ecco la villa in vendita di BelGUARDA GLI SCATTI Selena Gomez... : 'Questa sono io' PREMIO ...... quella di restare e combattere proprio come chi protesta nelle piazze di Teheran e fa lui nel:... ecco la villa in vendita di BelGUARDA GLI SCATTI Selena Gomez... : 'Questa sono io' PREMIO ...

Air - Film (2023) MYmovies.it

Air, il film sullo storico accordo tra Michael Jordan e la Nike presto al cinema Sky Tg24

Air: il film con Ben Affleck e Matt Damon arriverà anche in sala BadTaste.it TV

NBA, Michael Jordan sempre più ricco grazie a Nike: e ora arriva anche il film Sky Sport

Cometa on air su Mediaset con il film di Epik “Amore Odio” Spot and Web

Si chiamerà "Air" ed uscirà in tutta America il prossimo 5 aprile. Ben Affleck ne curerà la regia, ma sarà anche impegnato da attore nel ruolo di Phil Knight, il fondatore di Nike, mentre al suo amico ...Siete alla ricerca di un nuovo notebook per studio e lavoro Il MacBook Air con chip M2 è in super sconto su Amazon!