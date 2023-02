Addio Paco Rabanne | il visionario della moda

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lutto nel mondo del fashion, ci lascia. Lo stilista spagnolo è morto in Francia, a Portsall, a 88 anni. Aveva cominciato negli Anni Sessanta creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga per poi dare vita, nel 1966, alla sua casa diusava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel lo ribattezzò “il metallurgico“. Fu il primo stilista in assoluto a usare la musica nelle sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella., il designer ci lascia a 88 anni, il primo stilista a usare la musica nelle sfilate Nel 1966decide di lanciare ...

A darne l'annuncio, il gruppo catalano Puig. Si è spento a Portsall in Francia dove abitava. Coco Chanel lo aveva soprannominato "il metallurgico della ...Lo stilista spagnolo è deceduto a Portsall, in Francia, all'età di 88 anni. Lutto nel mondo della moda: è deceduto a Portsall, in Francia, lo stilista spagnoloRabanne. 88 anni, Rabanne iniziò a lavorare nel mondo della moda negli anni '60, realizzando gioielli per Givenchy, Christian Dior e Balenciaga, per poi dare vita, nel 1966, alla sua casa di moda.

Riusciva a stupire sempre. Perché la sua era pura poesia di moda, moderna, acuta, estrema, provocatoria, futurista in quegli anni Settanta in cui tutto nel mondo stava cambiando, perfino l’epopea dell ...Paco Rabanne. La prima collezione presentata con il suo nome, negli anni '60, fu intitolata '12 abiti non indossabili in materiali contemporanei' ...