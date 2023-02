(Di sabato 4 febbraio 2023) "Pretende di essere servito e riverito dalla mattina alla sera con modalità di asservimento da terzo mondo riguardo il rispetto delle donne, le quali vengono sminuite a semplici serve", si legge nella denuncia, arrivata in forma anonima sul tavolo della presidente Castelli

La denuncia, in forma anonima, è stata recapitata alla presidente diil 4 gennaio. Si tratta di un foglio dattiloscritto contenente accuse piuttosto pesanti di misoginia indirizzate all'amministratore delegato Fabrizio Palermo . Una donna - che non si firma "per ...' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello ... che cede lo 0,60%, e sotto pressione Parigi , cheun ... Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%. MARR ...

Acea, l’accusa shock: "L’ad usa un campanello per chiamare le hostess”. Palermo: “Querelo Repubblica Roma

Acea boccia Euro 7: "Costi esorbitanti per un guadagno ambientale minimo" la Repubblica

Utility male sul Ftse Mib: novità da UE. I titoli da seguire Trend-online.com

Acqua, passa la delibera sull'Eic: furiose polemiche tra Mastella e ... anteprima24.it