“Accogliere chi è solo per difendere la vita”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Civecchia – Da moltissimi anni i cristiani che vivono in Italia si impegnano perlanascente con varie iniziative. Oggi più che mai, nel tempo della frammentazione e della confusione, ritengo sia necessario proporre iniziative culturali e sociali che tutelino lain ogni istante dell’esistenza e che aiutino il nostro paese ad uscire dall’inverno demografico, promuovendo un’autentica cultura della natalità e offrendo sostegni concreti alla crescita delle famiglie, troppo spesso lasciate sole nella gestione della quotidianità”. Inizia così il messaggio che il vescovo Gianrico Ruzza ha indirizzato alla comunità di Civecchia-Tarquinia in occasione della 45ma Giornata nazionale dellache si celebra domenica 5 febbraio. La lettera del presule, che “in questo ...

C'è bisogno di abbracciare il rischio stupendo di conoscere e chi è diverso, per ritrovare la bellezza di una fraternità riconciliata e sperimentare l'avventura impagabile di costruire ...

