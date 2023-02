Abusi su un bimbo con autismo a Padova | chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno Il pm | “Poi lo abbandonava per ore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Spintoni, dispetti e vessazioni, o abbandonato per ore. E’ quello che avrebbe subito un bambino di 9 anni conin una scuola elementare della Bassana, dall’inizio dell’anno scolastico fino al 20 dicembre, quando gli accertamenti investigativi hanno raggiunto prove sufficienti. Ad essere accusata di maltrattamenti è una insegnante didi 40 anni per la quale il pm Giorgio Falcone hail, ma non sono state disposte misure cautelari. Fondamentali per la ricostruzione degli eventi sono state le telecamere installate nella scuola, che avrebbero ripreso gli atteggiamenti aggressivi della maestra nei confronti delaffidatole. Ad accorgersi che qualcosa era cambiato è stato il padre del piccolo, notando nel figlio segnali di ...