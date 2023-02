Aborto – Pro Vita Famiglia aiuta 11 madri in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023). Provale sempre, la celebriamondo 11in– «Nessuna condizione sociale, economica, psicologica o di fragilità può discriminare un essere umano: ognivale la pena. Per questo, alle porte della 45a Giornata Nazionale per ladel 5 febbraio, abbiamo accolto il messaggio della CEI: “la morte non è mai la soluzione”. Lo abbiamo fatto con una serie di affissioni in tutta Italia e con una nuova edizione, oggi, di “Un Dono per la”. «Abbiamo voluto regalare 11 kit (di cui tre gemellari) con passeggino, ovetto e carrozzina, accompagnati da biberon, pannolini e ciucci, per ringraziare le mamme e i papà dei nascituri: i loro figli sono una buona notizia per tutti noi. ...