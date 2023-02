Abilitazione docenti all’estero | Ministero al lavoro per riconoscere i titoli dopo la sentenza del Consiglio di Stato

... che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; iper i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo ivincitori di concorso, che abbiano l'...Il concorso, infine, non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola, riportando ... Il concorso ordinario Tantigià di ruolo e tantineoimmessi in ruolo attraverso ...

“I docenti dello straordinario bis meritano il riconoscimento dell’abilitazione con formazione dei 24 CFU” Orizzonte Scuola

Concorso straordinario bis: i precari storici chiedono percorsi abilitanti ad hoc Tecnica della Scuola

I precari del concorso straordinario bis chiedono modifiche all’emendamento Scuolainforma

Abilitazione docenti 60 CFU, manca ancora il DPCM. Fra dubbi e ... Orizzonte Scuola

Passaggio di ruolo, bisogna avere superato l'anno di prova e bisogna avere abilitazione all'insegnamento per il nuovo ruolo - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Per gli studenti maggiorenni , inoltre, sarà possibile prendere anche l’abilitazione per l’uso del defibrillatore semi automatico”. Ad oggi hanno aderito 16 istituti per un totale di 152 docenti ...Riteniamo inoltre che sarebbe fondamentale procedere all’inserimento all’interno del DL scuola la possibilità di abilitazione per i docenti che abbiano raggiunto i 36 mesi/180×3 giorni entro il 2023 ...