Abbattuto il pallone spia cinese | così è stato colpito l' obiettivo

Il- spia cinese è statosull'Atlantico "con successo" in un'operazione condotta in coordinamento con il governo canadese. Lo afferma il presidente degli Usa, Joe Biden, sottolineando ...Un missile lanciato da un caccia hailspia cinese. E' la testimonianza alla Cnn di Travis Huffstetler, un fotografo di Myrtle Beach, in Sud Carolina, che ha assistito all'abbattimento del 'balloon' sulle acque dell'...

Gli Usa hanno abbattuto il pallone spia cinese che ha sorvolato i cieli nazionali e poi ha raggiunto l'Oceano Atlantico. Subito dopo sono state avviate le operazioni per recuperarne i detriti.Pochi minuti prima delle 21 ora italiana, le 15 sulla costa atlantica degli Usa, un caccia dell'Aviazione americana ha abbattuto il pallone-spia cinese. . L'ordine era stato dato dal presidente Joe B ...