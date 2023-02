Abbassare i toni Cospito | il monito del premier E blinda Delmastro

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo cinque giorni di assoluto silenzio, Giorgia Meloni prende posizione sul caso che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, e il deputato di Fdi, Giovanni Donzelli. La presidente del Consiglio, che a Berlino dopo il bilaterale col Cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva dribblato l'argomento, si affida a una lettera inviata al Corriere della Sera per tentare di stoppare le polemiche e il pressing delle opposizioni che in coro hanno chiesto le dimissioni di entrambi gli esponenti di Fratelli d'Italia dopo che Donzelli nell'Aula della Camera ha criticato alcuni parlamentari del Pd per aver fatto visita in carcere ad Alfredo, citando però conversazioni tra l'anarchico e due mafiosi contenute in documenti in possesso di. La mossa studiata a palazzo Chigi, tuttavia, non sortisce l'effetto ...

Leggi Anche Cospito, Meloni: 'Nessun presupposto per dimissioni Delmastro - Invito tutti, a partire da Fdi, ad' Poche bandiere in piazza , tra le quali spiccavano quelle rosse e quelle nere, oltre alle sigle di vari movimenti estremisti e persino quello dei 'No pass' , diversi mesi fa capofila ...ROMA - Sul caso Cospito il Partito Democratico incassa l'appoggio del Movimento 5 Stelle: 'Raccogliamo in toto' l'appello della Meloni ad, perché 'ci deve essere unità nazionale contro le intimidazioni e le minacce eversive', dice il presidente Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Santa Palomba, 'però la Meloni ...

Meloni blinda Delmastro ma chiede a tutti di abbassare i toni Domani

Cospito, Meloni: abbassare i toni TGCOM

Meloni: Stato sotto attacco. Chiede abbassare toni (anche ai suoi) Tiscali Notizie

Caso Cospito, Meloni: "Abbassare i toni, compresa FdI" - LaPresse LAPRESSE

Cospito: Salvini, invito tutti ad abbassare i toni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Le proteste per Alfredo Cospito hanno provocato disordini e scontri. Si sono verificate sassaiole contro le forze dell'ordine a Milano davanti al carcere di Opera, tafferugli con la polizia a Roma. L' ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...