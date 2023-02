A Palmi a caccia di punti

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo aver ripreso confidenza con la vittoria, la Smi Roma Volley continua ad andare adisalvezza. Domani alle ore 18 la squadra della Capitale andrà a far visita a, una squadra ostica e ben organizzata. I calabresi hanno un roster di tutto rispetto con Marinelli, Pellegrino, Stabrawa, giocatori che nel match di andata hanno dominato la scena. La Smi non vorrà ripetere la opaca prestazione, ma riscattarsi e continuare ad alimentare la propria azione per risollevarsi dalle acque pericolose.ambisce a una posizione di prestigio nei playoff. Il pensiero del capitano della Roma Volley, Lorenzo Rossi. “Ripartiamo dalla scorsa domenica, vincendo con merito uno scontro diretto a Napoli. Ci siamo rialzati, ma non basta, è un primo mattone per la salvezza. Non mancano tante partite alla fine della ...