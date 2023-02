A Ercolano riparte la rassegna letteraria “Campolieto Book Garden”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via da ieri, 3 febbraio, “”, laorganizzata in villa, a, dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. A inaugurare il ciclo di incontri, arrivato alla seconda edizione, la presentazione del volume Tempesta Madre, di Gianni Solla, pubblicato da Einaudi. Il romanzo racconta la storia di Jacopo e il suo particolare rapporto con la madre: ipnotizzato dalla sua bellezza, il protagonista vede compiersi in modo controverso una difficile educazione sentimentale, in un mondo in cui tragico e comico convivono con disinvoltura. Altri quattro romanzi saranno presentati nei successivi appuntamenti, da febbraio a maggio, organizzati con la stessa formula, da Melania Panico. La discussione sui testi ...