700 euro in più ai lavoratori | il governo mantiene la promessa | come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 4 febbraio 2023) Buone notizie per molti cittadini. Con la nuova legge di bilancio delsono previsti 700€ in più aiPotrebbe arrivare ben presto un attesissimo aumento sullo stipendio per moltissimi cittadini italiani che sono alle prese con il caro vita. Da ormai un anno, infatti, l’inflazione si è letteralmente abbattuta sul nostro Paese e, a quanto pare, non intende fare prigionieri. Finalmente ipotranno avere 700€ in più. IlovetradingAd aumentare, infatti, è stato il prezzo dell’energia sulle bollette, seguito in maniera repentina dal prezzo del carburante, delle materie prime e dei prodotti al supermercato. Una situazione che ha impoverito moltissime famiglie italiane che devono fare i conti con un pericolosa inflazione e una crescente perdita di potere d’acquisto. Tuttavia, ci sono buone notizie per molti cittadini. ...