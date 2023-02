365 giorni con Maria | 4 febbraio Tutto viene distrutto tranne l’immagine della Madonna

(Di sabato 4 febbraio 2023) La sacra immagineresiste all’incendio in una scuola, mentreil resto dell’edificio è andato. Lei è rimasta totalmente intatta. Davanti a questa immagine erano soliti pregare gli alunni. Da quel momento, laverrà indicata con l’appellativo “del Fuoco”. Col passare dei secoli, i forlivesi si sono recati a pregare la L'articolo proda La Luce di

Alessandro Ferraro, afferente alla Struttura Operativa Complessa di Cardiologia, effettua h24 eall'anno interventi di angioplastica coronarica e di trattamento transcatetere in vari tipi ...Tuttavia occorre notare che al termine di ogni anno, la rata viene ricalcolata, o in aumento sia in riduzione, sulla base dei consumi rilevati nel corso deiprecedenti. Questo vuol dire ...

Una giornata per la vita lunga 365 giorni In Terris

CNA BOLOGNA – Futuro del turismo in Appennino: soddisfatti del “summit” di questa mattina a Lizzano Renonews

7 interventi in 365 giorni: il flop dei "vigili antidroga" di Sala ilGiornale.it

Cosa fare della pista da bob di Cesana Uno ski dome per sciare tutto l’anno Montagna.tv

Ospedale Pugliese di Catanzaro, potenziate le sale operatorie di ... Corriere della Calabria

Cesana Torinese ha avanzato la propria candidatura a ospitare uno ski dome per sciare tutto l'anno al posto della pista da bob ...