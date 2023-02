1000 progetti per realizzare Cucce per cani e gatti riciclando!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 febbraio 2023)perper, in che modo?sono tra gli animali domestici più amati. Soprattutto quando vivono in casa, a stretto contatto con i loro padroni (o meglio con la loro famiglia) godono di attenzioni particolari che quasi mai gli esseri umani riservano ai loro simili! Non si tratta di un controsenso, perché del restoassumono un po’ il ruolo di bambini da curare e accudire. Sono tanti i modi per esprimere affetto nei loro confronti, e uno di questi è indubbiamente quello di procurare una cuccia confortevole che li metta a proprio agio. Avete notato, però, che lepiù interessanti costano un occhio della ...