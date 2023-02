? LIVE! Sassuolo-Atalanta 0-0 | Musso già protagonista

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023) IL TABELLINO0-0 Marcatori: –(4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. A disp. Pegolo, Ferrari, Marchizza, Harroui, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, D’Andrea, Alvarez. All. Dionisi(3-4-1-2):; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Højlund,. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Pasalic, Boga, Muriel, Zapata. All. Gasperini Arbitro: Marcenaro Ammoniti: – Espulsi: – Note: – LE AZIONI SALIENTI 7? – Defrel riceve palla dentro l’area e trova lo spazio per la conclusione, èa toglierla dall’angolino in allungo.