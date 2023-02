(Di venerdì 3 febbraio 2023) Una banca cinese non avrebbe ricevuto il pagamento previsto per i 300 milioni prestati ale si starebbe muovendo su tre fronti, ad Hong Kong, negli Stati Uniti e a Milano. Stevenrischierebbe un minimo di tre mesi

...Calcio e Finanza ha visionato alcuni documenti che riguardano il processo intentato nei confronti del presidente dell'Inter,. Secondo il portale, il presidente dell'Interfino a ...... StevenCalcio e Finanza scrive che il presidente dell 'Inter , Stevenfino a tre mesi di carcere a Hong Kong. A conferma dell'affermazione, il portale cita alcuni documenti che ...

Inter, avanzano i creditori di Zhang: 'Rischia il carcere a Hong Kong'. Il 13 marzo davanti al giudice per l'esame del ... Calciomercato.com

"Zhang rischia il carcere". Chi accusa il presidente dell'Inter ilGiornale.it

Zhang rischia il carcere a Hong Kong, l'inchiesta sui debiti non pagati del presidente dell'Inter Open

Inter, Steven Zhang rischia fino a tre mesi di carcere Fantacalcio ®

C&F - Inter, Steven Zhang rischia fino a tre mesi di carcere a Hong Kong Tutto Juve

SERIE A - Secondo Calcio e Finanza il presidente dell'Inter non avrebbe ripagato un debito da oltre 300 milioni nei confronti della China Construction Bank Asia ...Una banca cinese non avrebbe ricevuto il pagamento previsto per i 300 milioni prestati al presidente dell'Inter e si starebbe muovendo su tre fronti, ad Hong Kong, negli Stati Uniti e a Milano. Steven ...