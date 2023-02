(Di venerdì 3 febbraio 2023) IlStevenfino a tre mesi di» aper un debito di oltre 300 milioni non ripagato. A dare la notizia è Calcio e Finanza, che ha visionato alcuni documenti depositati dalla China Construction Bank Asia, creditori di. Pare infatti che la banca cinese abbia aperto più cause legali contro il. In particolare, spiega Calcio e Finanza, una negli Stati Uniti, una a Milano e due proprio a, dove il tribunale di primo grado ha dato ragione ai creditori e ha dato mandato adi comparire il prossimo 13 marzo davanti a un giudice debtor examinator. Nei documenti depositati negli Usa, si ...

...Calcio e Finanza ha visionato alcuni documenti che riguardano il processo intentato nei confronti del presidente dell'Inter,. Secondo il portale, il presidente dell'Interfino a ...... StevenCalcio e Finanza scrive che il presidente dell 'Inter , Stevenfino a tre mesi di carcere a Hong Kong. A conferma dell'affermazione, il portale cita alcuni documenti che ...

Inter, avanzano i creditori di Zhang: 'Rischia il carcere a Hong Kong'. Il 13 marzo davanti al giudice per l'esame del ... Calciomercato.com

[DOCUMENTI] I creditori di Zhang: «Rischia il carcere a Hong Kong» Calcio e Finanza

Zhang rischia il carcere a Hong Kong, l'inchiesta sui debiti non pagati del presidente dell'Inter Open

Inter, Steven Zhang rischia fino a tre mesi di carcere Fantacalcio ®

C&F - Inter, Steven Zhang rischia fino a tre mesi di carcere a Hong Kong Tutto Juve

Il prossimo 13 marzo, il presidente dell’Inter sarà chiamato nuovamente a deporre presso un tribunale di Hong Kong Proprio per questa ragione, secondo gli addetti ai lavori, il giovane imprenditore po ...C’è apprensione in casa Inter, la giustizia ha bussato alla porta: Steven Zhang è nei guai. Il presidente del club, come riporta Calcio e Finanza, non ha saldato un ingente ...