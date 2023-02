Zhang | i creditori | “rischia il carcere fino a tre mesi a Hong Kong” Calcio e Finanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023)scrive che il presidente dell‘Inter, Stevena tredi. A conferma dell’affermazione, il portale cita alcuni documenti che riguardano la querelle trae China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA), la banca che accusadi non aver restituito 300 milioni di debiti. I, infatti, non hanno fatto causa asolo negli Usa, ma ne hanno iniziata anche una a Milano e due a, dove il tribunale inizialmente ha dato ragione ai. “In base alla prima richiesta di giudizio, Stevendovrà comparire il ...

2) Non si tratta tuttavia dell'unico rischio per Steven. Ihanno presentato infatti una seconda causa nei confronti del presidente dell'Inter per oltraggio in relazione all'accusa di ...Secondo irischierebbe addirittura fino a tre mesi di carcere qualora dovesse risultare colpevole. Idi Suning, infatti, come riferisce la testata specializzata in temi ...

