Zerbin fuori dalla lista Champions League | il motivo riguarda Zanoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Napoli ha presentato laufficiale dei convocati per i prossimi impegni dicontro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo per gli ottavi di finale il 21 febbraio al Deutsche Bank Park e il 15 marzo tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona. FOTO: Getty Images, NapoliDemme eL’allenatore del Napoli, nell’elenco presentato questa sera, ha dovuto inevitabilmente escludere due azzurri. Si tratta di Diego Demme ed Alessio, che hanno fatto spazio al nuovo acquisto in difesa Bereszynski. FOTO: Getty Images,Il Napoli partirà con un giocatore in meno considerando la cessione di ...

A farne le spese stavolta è anche. L'esterno è stato escluso per inserire in neo acquisto Bereszynski. Zanoli faceva parte della Lista B e quidi il Napoli aveva uno slot in più., per far spazio al polacco, anche Alessio

Diego Demme ancora fuori, anche se è una scelta dolorosa, perchè garantirebbe a Spalletti solidità ed equilibrio. Probabilmente sarà escluso anche Zerbin, con l’inserimento di Bereszynski. Idasiak ...Diego Demme non ci sarà: il centrocampista italo-tedesco non era presente nella Lista Uefa per la prima parte di stagione e non lo sarà neppure stavolta. Il Napoli di Champions, ...