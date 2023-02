Zerbin fuori dalla lista Champions | da Roma svelano il motivo

A farne le spese stavolta è anche. L'esterno è stato escluso per inserire in neo acquisto Bereszynski. Zanoli faceva parte della Lista B e quidi il Napoli aveva uno slot in più.Champions NAPOLI di Gianluca Monti Bereszynski prende il posto di, Gollini quello di Sirigu. Come in estateDemme. LISTA A Portieri : 1 Meret, 16 Idasiak, 95 Gollini. Difensori : 3 Kim, ...

La Repubblica ha svelato il motivo per il quale Alessio Zerbin, attaccante del Napoli, è stato escluso dalla lista Champions presentata dal Napoli alla UEFA: "Bereszynski non può sostituire tout cort ...Stesso discorso vale anche per il Napoli: Bereszynski prende il posto di Zerbin, Gollini quello di Sirigu, Demme, come in estate, è l’unico escluso. Chi invece ha dovuto prendere decisioni un po’ più ...