Zelensky a Sanremo? Serve a farci accettare la guerra Pd responsabile di aver cancellato la nostra cultura

Sull'intervento del presidente ucraino al Festival disono più i no che i sì. Il 42% boccia questa iniziativa perché considera'una persona controversa che non trasmetterebbe un ...Ma come si fa a contrastare la teoria che l'Olocausto sia un falso creando dei falsi più o meno realistici Sullo stesso argomento: Cara Rai,non è un monologo di Beppe Grillo In ...

Zelensky a Sanremo è una vergogna: per me non è una vittima ma parte del problema Il Fatto Quotidiano

Contro Zelensky ospite al Sanremo, ecco chi parteciperà al “Festival del Disarmo” Riviera24

Pier Silvio Berlusconi: «Il video di Zelensky a Sanremo Una ricerca di visibilità che mi turba» Corriere della Sera

Zelensky a Sanremo, Costanzo: Ormai è ovunque, ma è una vanità che si può perdonare Fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi: «Zelensky a Sanremo Per chi paga il canone non fa piacere» Open

Sondaggi Tp. Oltre 8 italiani su 10 giudicano favorevolmente il 41bis. Per il 72,5% insegnanti italiani pagati troppo poco. Il 73,1% boccia Zelensky a Sanremo.