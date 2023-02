Zelensky a Sanremo 2023? Amadeus rompe il silenzio a “Porta a Porta”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 febbraio 2023) News Tv. “Proprio in queste ore siamo in contatto con lo staff diper decidere insieme al presidente le modalità del suo intervento al Festival”. Così il conduttore del Festival di, ospite di Bruno Vespa a ‘’ in collegamento dall’Ariston. Il padrone di casa dell’Ariston ha spiegato le modalità con le quali sta affrontando il ‘nodo’ legato all’intervento videoregistrato del presidente dell’Ucraina a, dopo le polemiche scoppiate in questi giorni. Leggi anche l’articolo —>, che bordata di Piersilvio Berlusconi: come reagirà? Ha suscitato parecchie critiche la notizia che il presidente ...