(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mauroè arrivato in Calabria. Atterrato all'aeroporto di Lamezia, pronto per la nuova avventura con il. 'felicissimo, nonl'ora di cominciare a. Un caloroso saluto a ...

Mauroè arrivato in Calabria. Atterrato all'aeroporto di Lamezia, pronto per la nuova avventura con il Cosenza. 'Sono felicissimo, non vedo l'ora di cominciare a giocare. Un caloroso saluto a tutti i ...... Finotto è reduce da una serie di infortuni mentre l'arrivo in extremis di Mauroè un ... Genoa, 7 e ottimismo La rosa del Grifone eraconsiderata una delle migliori ma la società rossoblu ha ...

Zarate è già il re di Cosenza: "Sono felice, non vedo l'ora di giocare" La Gazzetta dello Sport

Zarate, l'ennesimo “vecchietto” dal passato glorioso su cui ... Corriere della Calabria

Zarate torna in Italia: è un giocatore del Cosenza Corriere dello Sport

Qui Cosenza - Seduta pomeridiana per i Lupi: Delic e Zarate si ... pianetaserieb.it