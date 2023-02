Xpeng - G9 e P7 | due elettriche per lEuropa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laha svelato le due nuoveper il mercato europeo: nel corso di un apposito evento, sono state presentate la G9, una Suv dalle grandi dimensioni, e la P7, una berlina dal look sportiveggiante. Entrambi i modelli sono dotati degli ultimi aggiornamenti in fatto di batterie, motori e dispositivi per l'assistenza alla guida sviluppati dalla Casa cinese. L'ammiraglia. La G9 è il modello di punta dell'intera gamma europea dellae, di conseguenza, è dotata delle tecnologie più avanzate, tra cui un architettura al carburo di silicio da 800 V in grado di sostenere una ricarica fino a 300 kW, una caratteristica che consente di aggiungere fino a 100 km di autonomia in appena 5 minuti e di passare dal 10 all'80% in soli 20 minuti. L'accumulatore da 98 kWh garantisce un'autonomia complessiva, nel ciclo Wltp, di 576 ...

