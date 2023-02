WWE | Si punta a monetizzare mettendo marchi pubblicitari attorno al ring e sul ring stesso

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Questa notte si è tenuta la consueta conferenza trimestrale del board della WWE con gli azionisti, occasione per illustrare gli aspetti finanziari della società e parlare anche di progetti futuri e dello stato di salute economico della compagnia. Vince McMahon è pronto a vendere la sua creazione e si stando a dimostrare come la WWE sia un prodotto economicamente appetibile, attraverso la sempre più grande importanza attribuita agli sponsor. A Royal Rumble abbiamo visto il match tra Bray Wyatt e LA Knight sponsorizzato dalla bevanda Mountain Dew e l’orologio del countdown della Rumbleato Applebee’s, per il futuro possiamo aspettarci altri incontri sponsorizzati e anche l’apparizione diin posti finora mai utilizzati. Si prenderà spunto da NJPW e UFC? Durante la call con gli investitori Nick Khan ha ...

L'irlandese è una delle donne didella compagnia e potrebbe vincere la sua seconda rissa ... Di seguito la card dell'evento: Men's Royal Rumble MatchUndisputed Universal Championship: Roman ...Discovery , che dal 2020 detiene i diritti per la programmazione didella, ogni settimana live e on demand sulla piattaforma discovery+ e in italiano su Dmax, canale 52 del digitale ...

WWE: Cody Rhodes è sempre più il volto della federazione, continua il suo record nelle vendite del mercha... Zona Wrestling

Royal Rumble, perché il wrestling è a un punto di svolta, tra lottatrici su OnlyFans e atleti sempre più hollywoodiani: ce lo spiega Michele Posa MOW

Nia Jax è tornata per restare Tuttowrestling

È la notte della Royal Rumble 2023: Cody Rhodes può sfidare ... IlNapolista

Shawn Michaels: “Spero di vedere delle promozioni da NXT al main roster dopo WrestleMania” Zona Wrestling

sembra che il terzo brand della compagnia a breve possa rimanere senza un network che mandi in onda le sue puntate. Secondo quanto riportato nell'ultima chiamata finanziaria della WWE, per l'ultimo ...Da quando è tornato in WWE durante la scorsa Wrestlemania, Cody Rhodes è stato proiettato prepotentemente tra i nomi di punta della federazione, tanto da essere sempre stato considerato tra i pochissi ...