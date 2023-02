WWE | il motivo per cui i piani Royal Rumble di Edge sono stati modificati

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È stato riferito oggi che un incontro trae Finn Balor potrebbe svolgersi a Wrestlemania di quest’anno, ma inizialmente si vociferava per la. Nello specifico, si vociferava di un match Hell in a Cell tra la versione Brood die la versione Demon di Balor. La newsletter di Wrestling Observer osserva che ilper cui il match non si è svolto è stato a causa degli impegni televisivi di. La superstar Rated-R ha girato la serie Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo , dove interpreta Ares. Ciò significava che non avrebbe avuto il tempo di apparire in televisione per creare hype in vista dell’incontro.alla fine è apparso alla, entrando con il numero 24. Ha eliminato Balor e Damian Priest prima che ...

