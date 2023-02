WWE | Cody Rhodes è sempre più il volto della federazione | continua il suo record nelle vendite del merchandising

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sin dal suo indimenticabile ritorno in quel di WrestleMania 39,è stato trattato dalla WWE come il suo babyface di punta ed si è percepita immediatamente l’intenzioneWWE di voler rendere l’American Nightmare come il nuovo. Fightful Select ha recentemente svelato i datidelWWE ed anche sotto questo aspetto il leader assoluto è stato proprio. Effettodied incremento negli ascoltisi trova infatti nella cerchia ristretta delle Superstars con il maggior numero di ...

Nella puntata di Raw post Royal Rumble ( leggete qui i risultati completi dell'evento)Rhodes ha ufficialmente sfidato l'Undisputed Universal Champion Roman Reigns per un match a ...in casa... da sempre uno degli eventi più importanti in casanonchè prima grande fermata verso la "Road to WrestleMania". Uno show ricco di azione e momenti emozionanti che ha visto il rientrante...

Cody Rhodes si commuove parlando di Wrestlemania 39 World Wrestling

Cody Rhodes racconta il colloquio con Vince McMahon prima di WWE Hell In A Cell Zona Wrestling

WWE: Cody Rhodes invita un’ex Top Star della NFL a WrestleMania Spazio Wrestling

WWE: Cody Rhodes nel mirino di tutti, un’altra Top Star vuole sfidarlo Spazio Wrestling

La rivelazione di Cody Rhodes: “Ecco perché lasciai la WWE nel 2016” World Wrestling

Nell’ultima edizione di ‘WWE The Bump’, Cody Rhodes ha espresso il desiderio di vedere Brady a WrestleMania 39: “Sono rimasto scioccato quando ho appreso la notizia del ritiro definitivo di Tom, ma ...Cody Rhodes ha fatto il suo grande ritorno in WWE a WrestleMania 38, per lo stupore dei fans dato che è stato uno dei fondatori della compagnia rivale, la All Elite Wrestling, ma la sua storia con i ...