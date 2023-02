Wta Lione 2023 | una buona Jasmine Paolini non basta | Garcia vince 7-5 7-5 e va in semifinale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si ferma nei quarti di finale la bella settimana di, che nel WTA 250 diviene sconfitta con un duplice 7-5 da Caroline. L’azzurra gioca un bel match contro la prima testa di serie del tabellone, tenendole testa dal primo all’ultimo punto, e mostrando di trovarsi perfettamente a suo agio in queste condizioni veloci indoor. La transalpina, numero cinque del ranking mondiale, alla fine ha potuto contare su un servizio tra i migliori sul circuito e nei momenti decisivi è riuscita a trovare l’allungo in entrambe le frazioni di gioco. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Le condizioni molto veloci del campo dipermettono di assistere ad una partita rapida e per lunghi tratti dominata dalla battuta. Nel primo parziale la prima palla break arriva ...

