(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo una difficile, perarriva la sconfitta ai quarti di finale del torneo WTA 250 di. La toscana deve lasciar strada alla numero 1 del seeding, la padrona di casa, ma nonostante tutto esce a testa più che alta dal Palais des Sports de Gerland. Doppio 7-5 a favore della transalpina, che ora attende una tra la colombiana Camila Osorio e la ceca Linda Noskova, passata dalle qualificazioni solo perché l’entry list del tabellone cadetto ha chiuso prima della sua esplosione. Che la giornata disia comunque ampiamente dignitosa lo si capisce già dal primo set, in cui l’azzurra riesce a tenere con buon agio i primi tre turni di servizio e, sul 3-3, prova anche a fare una piccola incursione dalle parti di ...

Si ferma nei quarti di finale la bella settimana di Jasmine Paolini, che nel250 diviene sconfitta con un duplice 7 - 5 da Caroline Garcia. L'azzurra gioca un bel match contro la prima testa di serie del tabellone, tenendole testa dal primo all'ultimo punto, e ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 4 febbraio del250 di2023. Giornata di semifinali nella città transalpina, con la beniamina di casa Caroline Garcia ancora in corsa e intenzionata a conquistare l'ultimo atto della competizione. La numero ...

Wta Lione, Jasmine Paolini concede il bis Corriere dello Sport

WTA Lione 2023: Jasmine Paolini lotta, ma Caroline Garcia va in semifinale OA Sport

WTA Lione 2023, Jasmine Paolini liquida Erika Andreeva in due set e accede ai quarti di finale OA Sport

Paolini-Garcia oggi, WTA Lione 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

WTA Lione 2023: Caroline Garcia avanti stile diesel, colpo Zanevska su Shuai Zhang OA Sport

Dopo una difficile lotta, per Jasmine Paolini arriva la sconfitta ai quarti di finale del torneo WTA 250 di Lione. La toscana deve lasciar strada alla numero 1 del seeding, la padrona di casa Caroline ...Si ferma ai quarti l’avventura di Jasmine Paolini al torneo WTA 250 di Lione, dove l’azzurra è stata superata dalla padrona di casa Caroline Garcia per 7-5 7-5. Per la francese una vittoria sofferta, ...