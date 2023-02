WTA Lione 2023 | Garcia sconfigge una buona Paolini | Zanevska elimina Potapova Bene Osorio e Parks

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È appena terminata un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento indoor francese si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel match più importante di questo venerdì la francese Caroline(testa di serie numero 1) è riuscita adre l’azzurra Jasmine(n.66 del ranking). Nonostante laprestazione della nostra portacolori, la tennista transalpina si è imposta con un doppio 7-5 in un’ora e 47 minuti di gioco e ha così strappato il pass per la semifinale. Ora tra lei e l’ultimo atto del torneo ci sarà dunque soltanto la colombiana Camila, uscita vincitrice questa sera dal match contro la ceca Linda Noskova con il punteggio di 6-4 7-6(3). L’altra semifinale che ...