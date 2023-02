(Di venerdì 3 febbraio 2023) Da domani sarà tempo di semifinali in Thailandia. Sul cemento di Hua Hin il torneo di tennis femminile, tornato in calendario dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, conosce le ultime quattro rimaste in gara per succedere a Magda Linette, vincitrice nel 2020. E tra i quattro nomi rimasti, c’è quello di Bianca. La canadese, prima giocatrice del seeding, non ha avuto mezze misure nei confronti di Marta Kostyuk. Un’ora con una sola giocatrice in campo, poi dal 5-2 del secondo set abbassa l’asticella dell’attenzione, facendosi rimontare e sprecando tre match point consecutivi. Per sua fortuna recupera il focus nel tie-break, chiudendo i conti e arrestando la carestia di semifinali che viveva da giugno, quando arrivò all’ultimo atto (perdendo) con Caroline Garcia. Ad affrontarla domani ci sarà Lesia, che riemerge ...

Ecco il palinsesto , il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di venerdì 3 febbraio 2023 . Giornata dedicata al tennis con i tornei femminili diHin e Lione e i playoff di Coppa Davis, ma anche agli sport invernali come salto con gli sci, sci di fondo e short track. In serata spazio alla Serie B e al basket con Eurolega e NBA. Di ...Andreescu conferma i favori dei pronostici. Ai quarti sarà sfida con Tsurenko. Che brutta giornata per Yastremska contro Maria Parla ucraino il torneodiHin . Ben due delle tre atlete ucraine in tabellone accedono ai quarti di finali. Kostyuk elimina Hibino agevolmente, mentre Tsurenko in tre set avanza nel torneo battendo la testa di serie ...

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Jasmine Paolini accede ai quarti a Lione. Ora ... LiveTennis.it

WTA Hua Hin: Andreescu e Maria in evidenza, due ucraine ai quarti Ubitennis

WTA Hua Hin 2023, Andreescu e Tsurenko tornano in semifinale, dall'altra parte derby Wang-Zhu OA Sport

WTA Hua Hin: Zidansek piega Fruhvirtova dopo tre ore di lotta. Bene Wang e Zhu Ubitennis

WTA Hua Hin 2023, risultati 2 febbraio: Bianca Andreescu va ai quarti, fuori Dayana Yastremska OA Sport

Da domani sarà tempo di semifinali in Thailandia. Sul cemento di Hua Hin il torneo di tennis femminile, tornato in calendario dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, conosce ...Lin Zhu regola in due set Tamara Zidansek al torneo WTA di Hua Hin e troverà in semifinale la connazionale Xinyu Wang ...