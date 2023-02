World of Warcraft Dragonflight 10.0.7 ora disponibile per il testing

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gli avventurieri e le avventuriere di Azeroth che non vedono l’ora di scoprire le novità della Stagione 1 ora possono andare sul Reame Pubblico di Prova (PTR) per provare le nuove funzionalità dell’aggiornamento ai contenuti 10.0.7, in arrivo più avanti nel corso dell’anno. Nuova area di missioni: l’Isola Proibita Gli Evocatori torneranno nella loro zona di partenza per scoprire nuove missioni, mentre gli altri personaggi potranno visitarla e affrontarne le missioni per la prima volta. Nuova fazione: Mezzorsi Mantogelido I personaggi possono iniziare a guadagnarsi la fiducia dei Mezzorsi Mantogelido, una nuova fazione della Vastità Azzurra. Nuova combinazione razza/classe: Monaco Come con la patch pre-espansione di, che ha reso disponibili le classi Ladro, Mago e Sacerdote a tutte le razze sia di base che alleate, anche il Monaco sarà ...