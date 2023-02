WithU Verona verso Monza | le parole di Simoni

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dariopresenta la gara Vero VolleyA pochi giorni dalla sfida tra Vero Volley, valevole per la settima giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca, il viceallenatore gialloblù Darioè intervenuto in conferenza stampa, presentando la gara di domenica. Queste le sue: “Ci aspettiamo una partita difficile, come questo campionato ci ha insegnato. Affrontiamo una squadra che in casa gioca molto bene, si appoggia a giocatori importanti. Hanno perso momentaneamente l’opposto, ma possono contare su un sostituto di buon livello. Inoltre, hanno un libero molto forte e tre centrali di qualità. La vittoria con la Lube? Credo che la cosa importante siano ...