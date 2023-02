WINDTRE | arrivano i nuovi smartphone Samsung Galaxy S23

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 febbraio 2023 – Novità per i clienti di, che aggiunge al proprio portafoglio l’ultimo modello top di gamma della linea, appena presentato al pubblico. È possibile ordinare neiStore o tramite i partnerBUSINESS iS23 in abbinamento alle proposte del brand, pensate per rispondere nel modo più efficace alle esigenze di connettività, grazie alla qualità dei servizi offerti dalla telco unita ai migliori device tecnologici.S23 Ultra,S23+ eS23 inaugurano la nuova era degli. L’innovativa fotocamera consente di realizzare foto e video professionali in ogni condizione ...