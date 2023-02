aggiunge che il valore complessivo dell'operazione è pari a circa 35,9 milioni di dollari australiani (23,4 milioni di euro). La finalizzazione dell'acquisizione è condizionata all'...L'integrazione dei due gruppi portaa un portafoglio ordini complessivo in Australia di oltre 12 miliardi di euro, inclusi progetti per i quali sono risultati preferred bidder, e a circa 3.

Webuild firma contratto per l’acquisizione di asset dell’australiana Clough Il Sole 24 ORE

Webuild firma contratto per acquisizione asset di Clough Adnkronos

Webuild firma contratto per acquisire asset di Clougth Dealflower

A La Spezia congelato per dieci giorni l’appalto del molo Crociere shippingitaly.it

I segreti della Shanghai Tower We Build Value

Webuild e Clough Limited convolano finalmente a nozze. Dopo mesi di trattative, il gruppo italiano firma l’accordo per l’acquisizione degli asset del partner australiano per 23,4 milioni di euro. A ...(Adnkronos) - Webuild ha firmato il contratto per l’acquisizione di asset di Clough e, a seguito dell'acquisizione, il Gruppo si posiziona tra i maggiori player in Australia. Webuild comunica di aver ...