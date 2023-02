Wanda Nara rompe il silenzio sul flirt con Keita Baldé | ecco le sue parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Come stanno davvero le cose tra? Se lo stanno chiedendo in molti dopo i rumors trapelati nei giorni scorsi e così adesso è la stessa procuratricere are ilsulla vicenda. Ma prima facciamo un passo indietro e ripercorriamo in breve i fatti di questa telenovela sulla coppia Icardi-che va avanti ormai da quasi un anno. Nei giorni scorsi avevamo visto un Mauro Icardi geloso che manda un messaggio alla moglie di, Simona Guatieri, informandola: “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invitaa Dubai”. Dopodiché il giornalista argentino Jordi Martin aveva fatto sapere che in realtà la Gualtieri era a conoscenza del tradimento e che “è vittima, ...