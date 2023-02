(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quello aperto dagli studenti contro i loro insegnanti è un vero conflitto. Istituti evacuati per lo spray al peperoncino, zaini che si abbattono "per errore" sulle docenti del sostegno. "Ci lanciano chiodi, urlano insulti sessisti". Pavia, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ancona,...

ROMA - Ubriachi in classe e in assemblea. L'ultima frontiera dello stare a scuola. L'ultima perla tratta dal florilegio delle sciocchezze scolastiche, diventate ormai epidemia, un allarme sociale. ...Arrestato un compagno di scuola Alunne sorprese a beredurante la: sospesa mezza classe. La loro giustificazione: "La tenevamo per conto di alcuni ragazzi più grandi" Leggi anche ...

Vodka a ricreazione e aggressioni ai prof diffuse con lo smartphone: inchiesta sulla scuola violenta la Repubblica

Vodka party a ricreazione: raffica di sospensioni al liceo, classe dimezzata Today.it

Spari, coltelli e vodka: un giorno di ordinaria follia a scuola. Il ... Orizzonte Scuola

“Non ho picchiato nessuno, sono sereno”, parla il docente che ha colpito uno studente. La mamma: “Mio figlio ha sbagliato” Orizzonte Scuola

Docente che avrebbe dato pugno a studente sarà indagato per abuso mezzi di correzione, studente che ha girato video sarà punito Orizzonte Scuola

