Vitamina D: i Benefici per la Salute, le Fonti Alimentari e il Dosaggio Giornaliero (Di venerdì 3 febbraio 2023) La Vitamina D, chiamata anche la Vitamina del sole, è un nutriente essenziale che gioca un ruolo importante nella nostra Salute e benessere. In questo articolo, esploreremo i Benefici di questa Vitamina, le Fonti Alimentari, il Dosaggio Giornaliero raccomandato e la sua utilità per la Salute e e l’impatto che ha sul nostro corpo. Cos’è la Vitamina D La Vitamina D è una Vitamina liposolubile (si scioglie nei grassi) che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo nel corpo. Questa Vitamina viene sintetizzata naturalmente dalla pelle sotto l’effetto dei raggi UV del sole, ma può anche essere ottenuta ... Leggi su distrettodelbenessere (Di venerdì 3 febbraio 2023) LaD, chiamata anche ladel sole, è un nutriente essenziale che gioca un ruolo importante nella nostrae benessere. In questo articolo, esploreremo idi questa, le, ilraccomandato e la sua utilità per lae e l’impatto che ha sul nostro corpo. Cos’è laD LaD è unaliposolubile (si scioglie nei grassi) che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo nel corpo. Questaviene sintetizzata naturalmente dalla pelle sotto l’effetto dei raggi UV del sole, ma può anche essere ottenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisirTv : Iniziamo la puntata di #Elisir commentando questa notizia con: ??LA PROFESSORESSA MARIA LUISA BRANDI, ENDOCRINOLOGA… - Angelmays65 : RT @ChanceGardi: Integrare la Vitamina D costa 2 euro l'anno. Fauci l'assumeva di nascosto senza consigliarla agli altri, ma per l'AIFA non… - sofiapisu95 : RT @giornaledelcibo: Cosa troviamo dentro una tisana di alloro? Sali minerali, ferro, e un importante apporto di vitamina C, ma non è tutto… - bizjuices : RT @ChanceGardi: Integrare la Vitamina D costa 2 euro l'anno. Fauci l'assumeva di nascosto senza consigliarla agli altri, ma per l'AIFA non… - LauraTurchet : RT @ChanceGardi: Integrare la Vitamina D costa 2 euro l'anno. Fauci l'assumeva di nascosto senza consigliarla agli altri, ma per l'AIFA non… -