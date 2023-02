(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per quasi vent', tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto la moglie e le sue quattro figlie a"orribili" di ogni genere, come costringere una delle ragazze a "mangiare per terra, senza posate,...

... tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto la moglie e le sue quattro figlie a"orribili" di ... in carcere dal dicembre 2021 e che aveva vissuto con latra Napoli e Milano, è stato ...La maggior parte di questi casi riguardava restrizioni eccessive che hanno causato...studenti che partecipavano al programma sembravano andare meglio a scuola e comportarsi meglio in

Truffa informatica al parroco, denunciato. Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia: due arresti in provincia Cronache Maceratesi

Violenze in famiglia, 'padre padrone' condannato a 20 anni Agenzia ANSA

Violenze in famiglia, 'padre padrone' condannato a 20 anni La Prealpina

Rissa tra tre famiglie per una sigaretta negata. Cinque indagati quotidianodipuglia.it

Violenze in famiglia, 'padre padrone' condannato a 20 anni Trentino

L'uomo è stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia ...Per quasi vent'anni, tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto la moglie e le sue quattro figlie a violenze "orribili" di ogni genere, come costringere una delle ragazze a "mangiare per terra, senza posate ...