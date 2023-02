Violenze a moglie e figlie | ' padre padrone' condannato a 20 anni 

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Vent'anni di reclusione per un 43enne accusato di maltrattamenti,sessuali e estorsioni nei confronti dellae delle quattro. Lo ha deciso la nona sezione penale del Tribunale di Milano. La procura con il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto una pena a 16 anni e mezzo. L'imputato, difeso dall'avvocato Giovanna Creti, era finito in carcere nel dicembre 2021 su ordine del gip Il processo ha visto al centro le testimonianze dellae delleche hanno raccontato di essere state vittime per quasi vent'anni di un “” con un carattere “esageratamente geloso, dal temperamento aggressivo e prevaricatorio, che ha sempre imposto il suo volere con l'uso della forza e della violenza, sottomettendo l'intero nucleo familiare che ha ...

... tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto lae le sue quattro figlie a soprusi di ogni genere; e sempre a 20 anni , questa volta di reclusione , è stato condannato per maltrattamenti ,...Per quasi vent'anni, tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto lae le quattro figlie a"orribili" . Ora è stato condannato dal tribunale di Milano a scontare 20 anni di reclusione. Il protagonista della vicenda è un uomo di 43 anni, in carcere dal ...

Dalle risultanze investigative, sembra che l'uomo, già condannato con sentenza definitiva per il reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, abbia continuato a sottoporre la stessa a cont ...