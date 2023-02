Violenza sessuale | preso latitante | sconterà oltre 5 anni

(Di venerdì 3 febbraio 2023). Su di lui pendeva un ordine di carcerazione. Condannato anche per Maltrattamenti in Famiglia e Lesioni personali.questa mattina uncondannato per, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I reati commessi tra il 2004 e il 2015. Si tratta di un 46enne di Sant’Angelo dei Lombardi rintracciato e arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con il supporto dei loro colleghi dell’aliquota radiomobile della Locale Compagnia. A carico dell’uomo vi era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino. I militari lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione dopo un breve inseguimento a piedi. Lo hanno così associato alla Casa di reclusione di Sant’Angelo ...

