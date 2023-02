(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per quasi vent', tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto lae le sue quattroa violenze «orribili» di ogni genere,costringere una delle ragazze a «per terra, senza posate,...

La donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito, un 43enne di Correggio, nel ...Picchiava lala figlia minorenne : un ex tutore delle forze dell'ordine in pensione è stato arrestato dalla Polizia a Oristano su disposizione del gip, che ha emesso l'ordinanza di custodia ...

Violentava la moglie e faceva mangiare le figlie come animali: condannato a 30 anni Gazzetta del Sud

“Ti faccio scorrere il sangue”: violentava e maltrattava la moglie da dieci anni, arrestato La Stampa

Violentò l'ex moglie. Il giudice lo condanna a 7 anni e 6 mesi ... Estense.com

Violenta ogni giorno la figlia della moglie chiamandola "Lolita" MilanoToday.it

Picchia la moglie e violenta la figlia minorenne: arrestato un pensionato. L'orrore ad Oristano leggo.it

Per quasi vent'anni, tra il 2003 e il 2021, ha sottoposto la moglie e le sue quattro figlie a violenze «orribili» di ogni genere, come costringere una delle ragazze a «mangiare per terra, senza posate ...Rapina nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo. È successo nella tarda serata di domenica, quando il cantante dei Pooh, 78 anni, si ...