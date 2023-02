Violentate | picchiate e costrette a mangiare per terra Condannato a 20 anni padre padrone che per diciotto anni ha abusato di moglie e figlie

E' stato condannato a vent'anni di reclusione, dalla nona sezione penale del tribunale, un uomo accusato di aver sottoposto la moglie e le quattro figlie a violenze "orribili" di ogni genere. Una ...... con le vittime ridotte in schiavitù e torturate, duramentegiorno e notte, ... ci sono due ragazze che all'epoca avevano 14 e 15 anni e che hanno raccontato di essere state "...

Violentate, picchiate e costrette a mangiare per terra. Condannato a 20 anni padre padrone che per diciotto a… La Repubblica

Modella violentata e picchiata a Roma: «L’Italia non mi risarcisce perché sono australiana» ilmessaggero.it

Picchiata e violentata, marito condannato a 7 anni. La difesa ... umbriaON

Turiste francesi picchiate e violentate in Puglia: 21enne subito a ... StatoQuotidiano.it

Foggia, maltrattamenti e abusi sulle pazienti della struttura ... Open

Una trentottenne straniera è stata accusata per resistenza a pubblico ufficiale, a Rimini. Stava devastando un hotel e ha aggredito gli agenti della polizia intervenuti per calmarla (mandando un agent ...E’ stato denunciato per i reati di violenza sessuale e violenza privata. Non poteva accettare che la sua compagna, giovanissima, le avesse nascosto che era trans, e la tardiva ‘confessione’ ha indotto ...