VIDEO Simone Velasco trova la fuga buona e vince in volata la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2023!

(Di venerdì 3 febbraio 2023)si regala una bella soddisfazione elafrazionea la2023. Una giornata vissuta insin dal mattino per il corridore italiano dell’Astana Qazaqstan Team, che ha saputo poi bruciare inil lussemburghese Bob Jungels ed il danese Jonas Gregaard resistendo al disperato tentativo di rimonta del gruppo principale. Quarto successocarriera da professionista per il 27enne nativo di Bologna, con l’ultima affermazione che risaliva a un anno e mezzo fa in occasione del Tour du Limousin 2021. Il trionfo odierno disi aggiunge alla vittoria diottenuta nella giornata di ieri dall’azzurro ...

Simone Consonni ha vinto la quinta e ultima tappa del Saudi Tour 2023, che si è snodata lungo 143 km privi di particolari difficoltà altimetriche in Arabia Saudita. Il ciclista italiano si è imposto s ...