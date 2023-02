Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DEL 3 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE RESIDUE SU ALCUNE ARTERIE, NEL DETTAGLIO IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; ...