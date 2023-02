Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DEL 3 FEBBRAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO ABBIAMO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER LA PORTUENSE E TOR BOACCIANA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE ...