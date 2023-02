Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SI SEGNALANO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANIULARE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE LA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-E’ ANCORA RALLENTATA IN PROSSIMITA’ DI AREZZO A CAUSA DI UN INCONVIENTENTE TECNICO. LA RIATTIVAZIONE E’ PREVISTA PER LE ORE 5 DI DOMANI 3 FEBBRAIO INFINE RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA, PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE ORE SERALI, ...